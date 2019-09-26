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26 Eylül 2019 Perşembe 22:52:21 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 22:53:49

Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Chirac'ı, Fransa'yı bağımsız ve gurur veren bir ülke konumuna getiren biri olarak hatırlıyorum." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Chirac'ı, Fransa'yı bağımsız ve gurur veren bir ülke konumuna getiren, haksız askeri müdahaleye karşı gelebilen, eski Yugoslavya'daki savaşlara son verebilen ve Lübnan'da barış ve güvenlik için mücadele edebilen biri olarak hatırlıyorum." dedi.

Macron, ülkenin yakın tarihinin en güçlü isimlerinden Chirac'ın yaşamını yitirmesinin ardından televizyondan halka seslendi.

Konuşmasına, "Bu akşam size büyük bir hüzünle hitap ediyorum. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bu sabah aramızdan ayrıldı. Bizi sevdiği kadar bizim de onu sevdiğimiz bir devlet adamını kaybettik." sözleriyle başlayan Macron, Chirac'ın birliği ve dayanışmayı öncelediğini, aşırılığa ve kine karşı mücadele ettiğini belirtti.

Macron, "Chirac'ı, Fransa'yı bağımsız ve gurur veren bir ülke konumuna getiren, haksız askeri müdahaleye karşı gelebilen, eski Yugoslavya'daki savaşlara son verebilen ve Lübnan'da barış ve güvenlik için mücadele edebilen biri olarak hatırlıyorum." dedi.

Chirac'ın aynı zamanda siyasi hayatında daha güçlü bir Avrupa, farklılıklara karşı saygı için mücadele ettiğini anlatan Macron, Chirac'a minnettar olduğunu belirtti, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Elysee Sarayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Chirac'ın vefatı nedeniyle pazartesi ulusal yas ilan edildi.

Chirac'ı anmak isteyenler için de Saray'ın kapılarının bu akşamdan itibaren pazar gününe kadar halka açıldığı ve pazartesi Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nde anma törenin düzenleneceği kaydedildi.

Jacques Chirac, siyasi kariyerine il genel meclisi üyesi olarak başlamış, Paris Belediye başkanlığının ardından 1995 ila 2007 yıllarında 2 dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Eski cumhurbaşkanları François Mitterand ve Charles de Gaulle ile Fransa'nın yakın dönem siyasetine yön vermiş en önemli cumhurbaşkanları arasında gösterilen Chirac, merkez sağın önemli figürlerinden biri olarak biliniyordu.

Chirac, Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermiş, 2003'teki Irak işgaline karşı çıkmıştı.

AA

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