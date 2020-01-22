  • Bist 100
    122747
  • Dolar
    5,9220
  • Euro
    6,5691
  • Altın
    296,3480
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP'ye 'FETÖ' eleştirisi: MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP'ye 'FETÖ' eleştirisi:
Abdullah Avcı: Taraftarın tepki göstermesi gayet normal Abdullah Avcı: Taraftarın tepki göstermesi gayet normal
Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı, Kraliçe'nin onayı bekleniyor Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı, Kraliçe'nin onayı bekleniyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Elneny tartıştı Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Elneny tartıştı
Macron'dan İsrail polisine fırça Macron'dan İsrail polisine fırça
Hafter güçleri Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti Hafter güçleri Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti
Fransız futbolcu Remi Walter, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Fransız futbolcu Remi Walter, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da
Kılıçdaroğlu terörist olarak nitelendirmişti! İşte Halep'te ölen oğlunun parçalarını toplayan anne Kılıçdaroğlu terörist olarak nitelendirmişti! İşte Halep'te ölen oğlunun parçalarını toplayan anne
Beşiktaş'ın kupa macerası son buldu Beşiktaş'ın kupa macerası son buldu
Halep'te ölen oğlunun parçalarını toplayan anne! Kılıçdaroğlu terörist olarak nitelendirmişti Halep'te ölen oğlunun parçalarını toplayan anne! Kılıçdaroğlu terörist olarak nitelendirmişti
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor
TİKA'nın Misurata'da inşa ettiği hastane Libya Sağlık Bakanlığına devredildi TİKA'nın Misurata'da inşa ettiği hastane Libya Sağlık Bakanlığına devredildi
Üniversiteli kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor Üniversiteli kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor
Trump yönetimi 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor Trump yönetimi 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor
Galatasaray'dan Emre Taşdemir'e yeni sözleşme Galatasaray'dan Emre Taşdemir'e yeni sözleşme
Antalyaspor deplasmanda turladı Antalyaspor deplasmanda turladı
Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın boşanması ortak karar Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın boşanması ortak karar
Davos Zirvesi'nde kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi Davos Zirvesi'nde kurulan 'Türk Evi'ne katılımcılardan yoğun ilgi
Hülya Avşar'dan sitem: Herkesin bir yaşı ve duruşu var Hülya Avşar'dan sitem: Herkesin bir yaşı ve duruşu var
Gökhan Tepe'nin şarkıları artık bebeği için Gökhan Tepe'nin şarkıları artık bebeği için
Beyazlar kraliçesi Burcu Esmersoy Beyazlar kraliçesi Burcu Esmersoy
Nilüfer'in kolu kanadı kırıldı Nilüfer'in kolu kanadı kırıldı
Simge Tertemiz: Mesaj atanları söylesem olay olur Simge Tertemiz: Mesaj atanları söylesem olay olur
Burcu Güneş: Geleceğin starı Alp Navruz! Burcu Güneş: Geleceğin starı Alp Navruz!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ocak 2020 Çarşamba 22:04:20 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 22:11:38

Macron'dan İsrail polisine fırça

Macron, Doğu Kudüs’te yer alan Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail’e gitti.

Fransız Cumhurbaşkanı, daha sonra Doğu Kudüs'te bulunan ve aynı zamanda Fransa toprağı olarak bilinen Aziz Anne Kilisesi ziyareti esnasında İsrail güvenlik görevlileri ile tartıştı.

Macron’un öfekendlği ve sinirlendiği kameralar tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyulurken, daha sonra kameraların kayıtta olduğunun farkına varıp kalabalık içindeki bir başka kişiye "Yaptıklarınız için minnettarız" dediği duyuldu.

İSRAİL POLİSİNE: DIŞARI ÇIK

Herkesin kuralları bildiğini söyleyen Macron, İsrailli polise hitaben, "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık" ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videonun sonlarına doğru ise, Emmanuel Macron'un tartıştığı polise "Çık dışarı" diye bağırdığı net bir şekilde duyuldu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ