Macron'dan flaş koronavirüs açıklaması: Ülke genelinde serbest dolaşım sınırlandırılacak

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağı bildirildi.

Fransa'da vaka sayıları 3 günde 3 katına çıktı! Ölenlerin sayısı 125, vaka sayısı ise 5.500. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: 'Fransa'nın tüm kara sınırları 1 ay boyunca kapatılacaktır!''

FRANSA'DA HAYATI FELÇ EDEN ÖNLEMLER!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron:



▪️Küçük işletmelerin Elektrik, gaz ve su faturaları askıya alınacak.

▪️Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şirketin iflas etmeyeceğine söz veriyorum.

Ayrıntılar az sonra