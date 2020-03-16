Macron'dan flaş koronavirüs açıklaması: Ülke genelinde serbest dolaşım sınırlandırılacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.
Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağı bildirildi.
Fransa'da vaka sayıları 3 günde 3 katına çıktı! Ölenlerin sayısı 125, vaka sayısı ise 5.500. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: 'Fransa'nın tüm kara sınırları 1 ay boyunca kapatılacaktır!''
FRANSA'DA HAYATI FELÇ EDEN ÖNLEMLER!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron:
▪️Küçük işletmelerin Elektrik, gaz ve su faturaları askıya alınacak.
▪️Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şirketin iflas etmeyeceğine söz veriyorum.
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