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06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 00:15:05

Macron'a karşı milyonlar sokakta

Fransa’da milyonlarca çalışan, Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etmek amacıyla, süresiz greve gitti. Ülke genelinde hayat felç olurken sokaklar yine karıştı. Macron, grev ve gösteriler nedeniyle yurtdışı ziyaretlerine ara verdiğini duyurdu.

Fransa’da Emmnauel Macron yönetimi, 2 yıldır süren Sarı Yelekliler’in gösterilerinden sonra, bu kez ülke tarihinin en büyük greviyle karşı karşıya kaldı. Birçok sektörden milyonlarca çalışan, Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla dün süresiz greve gitti. Grev nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksamalar yaşandı.

HAYAT FELÇ OLDU
Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Ulusal Demiryolları Şirketi ve Fransız havayolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF’yle Renault çalışanları da bulunuyor. Grev kapsamında, ülkedeki okulların yüzde 65'inde eğitime ara verildi. Tren seferlerinin yüzde 97'si ve Air France’ın iç hat uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.

SARI YELEKLİLER’DEN DESTEK
Başta Paris olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde sokaklara inen milyonlarca çalışan, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep etti. Gösteriler ve grevler, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi ve polis sendikasının yanı sıra Sarı Yelekliler tarafından da destekleniyor. Bu arada Macron, yurtdışı ziyaretlerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

PARİS'İ 6 BİN POLİS KORUDU

Başkent Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi. Sarı Yeleklilerin de katıldığı gösteriler dolayısıyla, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı. Nantes'ta 20 bin kişinin katıldığı gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Lyon ve Rennes kentinde de polisle göstericilerin arasında gerginlik yaşandı.

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