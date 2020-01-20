Macron, Türkiye hakkında küstah suçlamalarda bulundu

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans gerçekleşti. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya asker göndermemesini istedi.

TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH SUÇLAMA

Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı sözlerine, "Bundan çıkar sağlayabileceğini düşünenler, kendileri ve hepimizin adına aldıkları riskin farkında değiller" şeklinde devam etti.

Ankara, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yardım amaçlı asker göndermişti. Bu askerlerin bir kısmının Suriye ve başka ülkelerden gelen paralı askerler olduğu iddiaları ileri sürülmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise para veya Türk vatandaşlığı karşılığında Suriyeli savaşçıların Libya'ya gönderileceği iddialarına, "Tamamen gerçek dışı" yorumunda bulunmuştu.

UMH karşısında yer alan General Halife Hafter'e destek veren Rusya'nın ise bölgede askeri varlığının olduğu düşünülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA EĞİTİM

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız askerleri, örgüte eğitim desteğini sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki "Ömer" petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, 5 Aralık 2019 gecesi YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi verdi.

Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu.

MEHMETÇİK'İ İSTEMİYOR ÇÜNKÜ HAFTER'E DESTEK VERİYOR

Ülkeyi yönetemediği gibi iç siyasette de başarılı olamayan Macron, Fransa tarihine ayak uydurdu. Kendisinden önce gelen devlet adamlarının yolundan giderek Hafter'e destek veren Macron, Libya'da tepki gördü.

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan yüzlerce kişi, Fransa ve Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u Hafter'e verdiği destekten dolayı protesto etmiş, protestoculardan bazılarının Fransa'da uzun bir süredir devam eden gösterilere atıfla sarı yelek giydikleri görülmüştü.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Fransa'yı başkent Trablus'a saldıran General Halife Hafter'e destek vermekle suçlamış ve desteğin sonlandırılması çağrısı yapmıştı.