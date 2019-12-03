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03 Aralık 2019 Salı 20:44:27 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 20:45:41

Macron, NATO'yu eleştirirken ABD'nin ittifaka katkısını kastetmediğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine ilişkin, "Bu ifadeyle ABD'nin, NATO'ya yaptığı katkıları hedef almadım. Avrupa'nın, NATO bünyesinde daha güçlü olmasından yanayım." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesiyle ABD'nin, NATO'ya yaptığı katkıları hedef almadığını bildirdi.

Macron, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa ile ABD arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Macron, iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkların aşıldığını söyledi.

Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesinin tepkilere neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu ifadeyle ABD'nin, NATO'ya yaptığı katkıları hedef almadım. Avrupa'nın, NATO bünyesinde daha güçlü olmasından yanayım." dedi.

İttifaka sadece maddi katkının yeterli olmadığının altını çizen Macron, "NATO'ya daha fazla para aktarılması ve asker sayısının artırılması gerektiğini söylemek yeterli değil. Öncelikle NATO'nun neye yaradığını ve neyi hedeflediğini bilmek gerekiyor. Bu konulara daha fazla açıklık getirilmesini istiyorum." diye konuştu.

Macron, "Suriye ve Irak'ta çok az sayıda yabancı savaşçı olduğuna" vurgu yaparak, "Önceliğimiz yabancı şavaşçılar değil DEAŞ ile mücadele." ifadesini kullandı.

"Terörün tanımı herkes için aynı değil. Terör nedir? Türkiye'ye baktığımda, Türkiye, bizimle omuza omuza DEAŞ ile mücadele edenlerle mücadele ediyor." değerlendirmesinde bulunan Macron, şunları kaydetti:

"Benim hakkımda kimin ne söylediği önemli değil. Ben kimseye hakaret etmedim. Türkler bir konuyu netleştirmeli. NATO üyesi olarak hem bizden hem de Rusya'dan silah satın alıyorsun. Bunun mantığı nedir? İyi anladıysam Türkiye, terör tanımı konusunda hemfikir olmazsa bu zirvede çıkacak tüm açıklamalara karşı çıkacak. Bazıları terörist olarak kabul ediliyor ama bizim tanımımıza uymuyor. Türkiye, NATO'ya tam üye olmak istiyorsa bunların cevaplarını vermesi gerekiyor."

Avrupa'da istikrarı sağlamak ve çatışmaları önlemek için Rusya ile stratejik bir diyalog kurulması gerektiğini belirten Macron, özellikle "İslam temelli terör" ile mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Macron, Fransa'nın, NATO'da ABD'nin yükünü hafifletmek için sorumluluğunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

AA

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