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02 Ocak 2020 Perşembe 09:08:37 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 10:13:03

Macron grevlere dayanamadı, geri adım attı

Emmanuel Macron, Paris'te günlerdir süregelen grevler ve eylemler sonrası emeklilik reformunu yeniden inceleneceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, haftalardır süren grevlere neden olan emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söyledi.

FRANSA YOLLARDA KALDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformu kararı ile günlerdir eylemler ve grevlere sahne olan Paris, 2020’yi grevlerle karşıladı. Yılbaşı gecesi, bazı metro hatlarının hizmet vermemesi sonucu ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Paris’te her yıl gerçekleştirilen yılbaşına katılmak için Champs-lysées Caddesi’ne akın eden yüzlerce kişi yollarda kaldı. Metronun yanı sıra trenlerin de çalışmaması sonucu bazı turistler zor anlar yaşadı.

MACRON ENDİŞELENDİ

Yeni yılın ilk dakikalarında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Macron’un yeni yıl mesajında emeklilik reformu yer aldı. Gelişmelerin endişe ve büyük bir dikkat ile takip edildiğini vurgulayan Macron, “Endişelerinizin farkındayım” dedi. Fransız Cumhurbaşkanı, “Amacımız eşit bir şekilde bütün vatandaşların ülke ekonomisinden faydalanmasını sağlamak” ifadesini kullandı.

“Bütün çabalarımı ülkemizin güçlü olması için kullanacağım” diyen Macron , emeklilik reformunun yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

İHA

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