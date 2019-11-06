Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak

Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, basına yaptığı açıklamada, ülkeye gelecek göçmen işçiler için 2020'den itibaren kota uygulanacağını ve kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.

Fransa'da ihtiyaç duyulan mesleklerin bir listesinin yapılacağını ve bu listenin her yıl güncelleneceğini ifade eden Penicaud, liste hazır olduktan sonra gelecek yazdan itibaren kota uygulamasına geçileceğini belirtti.

Penicaud, önceliklerinin, Fransa'daki işsizlere istihdam sağlamak olduğunu sözlerini ekledi.

Muhalefetten Macron’a sert tepki

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, göçmen işçilere kota getirilmesine daha önce karşı çıktığını hatırlatan sol partilerin temsilcileri ise iktidarın oy kaygısıyla aşırı sağın göçmen politikasını benimsemeye başladığı eleştirisini getirdi.

Macron, ilk kez yılın ilk aylarında iktidarın ekonomi ve sosyal politikalarını eleştiren “sarı yeleklilerin” bir gösterisinin ardından göçmen işçilere kota getirilebileceği mesajını vermişti.

Fransa’da 2018 yılında AB dışından gelen 34 bin göçmen işçiye çalışma izni verilirken, 260 bin göçmene oturma izni verilmişti.

Fransa’da aşırı sağın yükselişi

Bu arada Fransa’da düzenlenen son anket 2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin Macron ve aşırı sağın lideri Marine Le Pen arasında geçeceğini ortaya koyuyor.

Anket, Macron’un ilk turda yüzde 27, Le Pen yüzde 28 oranında oy alacağını, ikinci turda ise Macron’un yüzde 55, Le Pen’in yüzde 45 oranında oy toplayarak yarışı tamamlayacağını gösteriyor.

AFP-Reuters-Euronews