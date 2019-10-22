  • Bist 100
    97978.6
  • Dolar
    5,8351
  • Euro
    6,5024
  • Altın
    279,1740
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Masterchef makarna hamuru tarifi: Makarna hamuru nasıl yapılır? Masterchef makarna hamuru tarifi: Makarna hamuru nasıl yapılır?
Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir
İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı
Liverpool'da Daniel Sturridge pişmanlığı: Bu dansı özlüyorum Liverpool'da Daniel Sturridge pişmanlığı: Bu dansı özlüyorum
1 tonluk tespih, Guinness yolunda 1 tonluk tespih, Guinness yolunda
Sigara haram mı? Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor? Sigara haram mı? Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor?
Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş yeniden atama kurası ne zaman? PBS yeniden atama başvuru ekranı Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş yeniden atama kurası ne zaman? PBS yeniden atama başvuru ekranı
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş takımı ikinci oldu Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş takımı ikinci oldu
Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD'yi hedef almıştır Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD'yi hedef almıştır
Azez'de bomba yüklü araç patladı Azez'de bomba yüklü araç patladı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakatlık kabusu Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakatlık kabusu
Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı
Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz
Soçi nerede? Soçi haritası haberimizde Soçi nerede? Soçi haritası haberimizde
Başkan Erdoğan-Putin'in görüşmesi başladı Başkan Erdoğan-Putin'in görüşmesi başladı
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda sistem değişikliğine gidildi Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda sistem değişikliğine gidildi
Adana merkezli fuhuş operasyonunda 20 tutuklama Adana merkezli fuhuş operasyonunda 20 tutuklama
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi
İkinci parti S-400'lerin sevkiyatı tamamlandı İkinci parti S-400'lerin sevkiyatı tamamlandı
Son Dakika: Başkan Erdoğan-Putin'in görüşmesi başladı Son Dakika: Başkan Erdoğan-Putin'in görüşmesi başladı
Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye hac ambargosu iddiası gerçek dışı Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye hac ambargosu iddiası gerçek dışı
Ordu'da rantı durdurduktan sonra hedef haline gelen Hilmi Güler'den çarpıcı açıklamalar Ordu'da rantı durdurduktan sonra hedef haline gelen Hilmi Güler'den çarpıcı açıklamalar
HDP İl Başkanı terör propagandasından gözaltına alındı HDP İl Başkanı terör propagandasından gözaltına alındı
Türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, F-4 Fantom savaş uçağıyla anılacak Türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, F-4 Fantom savaş uçağıyla anılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 14:26:44 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 14:30:16

Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD'yi hedef almıştır

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Tamas Vargha, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütünü hedef aldığını söyledi.

Macaristan Ulusal Meclisinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir soruya cevap veren Vargha, “Müdahale Kürt halkına karşı değil. Ankara, Irak'ta Kürt yönetimi ile çok iyi ilişkilere sahip. Operasyon, 1984'ten beri Türkler ve Kürtlere karşı terör eylemi düzenleyen örgütü hedef alıyor. Türkiye'nin de kendi halkını koruması anlaşılır bir durum.” dedi.

MACAR YETKİLİLER, BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, harekatla ilgili, “Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.” yorumunu yapmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu ülkesinin uzun süre engellediğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ