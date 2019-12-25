  • Bist 100
    113329
  • Dolar
    5,9445
  • Euro
    6,5931
  • Altın
    286,0250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Evlat nöbetindeki annelerden Hüsniye Kaya kızına kavuştu Evlat nöbetindeki annelerden Hüsniye Kaya kızına kavuştu
West Ham 'Tufan'ı! West Ham 'Tufan'ı!
Uruguaylı imzalıyor Uruguaylı imzalıyor
Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir 'Baba Parası'yla yakınlaştı Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir 'Baba Parası'yla yakınlaştı
'Acun Ilıcalı'yı aldattın mı?' sorusuna Şeyma Subaşı böyle cevap verdi 'Acun Ilıcalı'yı aldattın mı?' sorusuna Şeyma Subaşı böyle cevap verdi
İsmail Hacıoğlu gala akşamı hastanelik oldu İsmail Hacıoğlu gala akşamı hastanelik oldu
'Ndiaye’yi kim almış?' 'Ndiaye’yi kim almış?'
İlker İnanoğlu'na kamuflaj işe yaramadı İlker İnanoğlu'na kamuflaj işe yaramadı
Burak korkusu Burak korkusu
Sahte Alişan'a dikkat Sahte Alişan'a dikkat
Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarda gündeme gelen Arap Birliği'ni İsrail basını bile eleştirdi Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarda gündeme gelen Arap Birliği'ni İsrail basını bile eleştirdi
'VAR’a zaman kalmadı' 'VAR’a zaman kalmadı'
Burcu Esmersoy: Her şey yolunda Burcu Esmersoy: Her şey yolunda
Ressam Sultan Ressam Sultan
Bengü 400 bin TL tazminat ödeyecek  Bengü 400 bin TL tazminat ödeyecek 
Murat Yıldırım'dan romantik bir paylaşım: Dünyanın en şanslısıyım Murat Yıldırım'dan romantik bir paylaşım: Dünyanın en şanslısıyım
Oktay Kaynarca: Naz'a çiçek gönderdim Oktay Kaynarca: Naz'a çiçek gönderdim
Katil Netanyahu: Putin 'Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi' dedi Katil Netanyahu: Putin 'Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi' dedi
Macaristan'dan TürkAkım projesine destek Macaristan'dan TürkAkım projesine destek
Trafikte dehşet Trafikte dehşet
Gerçek mağdur babaymış Gerçek mağdur babaymış
Milli otoya milli sembol Milli otoya milli sembol
'Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışıyoruz' 'Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışıyoruz'
Tüm emeklilere eşit zam talebi Tüm emeklilere eşit zam talebi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 23:03:15 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:04:55

Macaristan'dan TürkAkım projesine destek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin, 403 kilometrelik Sırbistan bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TürkAkım projesinin, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendireceğini vurgulayan Szijjarto, projenin, Macaristan ile ilgili bölümünün planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Szijjarto, 2021 yılından itibaren boru hattından Macaristan'a yıllık 9,8 milyar metreküp doğal gaz ulaşabileceğini aktararak, "Batı'dan yapılan eleştiriler tamamen asılsız. Çünkü yeni boru hattı üzerinde yer alan 4 Avrupa ülkesinden 3'ü NATO üyesi." ifadesini kullandı.

TÜRKAKIM PROJESİ

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile Rusya'nın doğal gazı, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya taşınacak.

TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek.

Açılış töreninin İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ