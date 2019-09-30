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30 Eylül 2019 Pazartesi 09:12:45 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:13:40

Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin düzensiz göçle mücadele kapsamında İtalya'nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebileceğini söyledi.

Başbakan Orban, liderliğini yaptığı Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin Budapeşte'de düzenlenen 28'inci kongresinde konuştu.

Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa'nın dış sınırlarını koruduğunu söyleyen Orban, Macar hükümetinin izlediği göç politikasını eleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye çağrıda bulundu.

İtalya'nın dış sınırlarını korumada ülkesinin yardımcı olabileceğini belirten Orban, Conte'ye seslenerek, "İhtiyaç halinde İtalya'nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebiliriz. Düzensiz göçmenlerin girişine siz izin verdiniz ama yine de isterseniz ciddi sayıda düzensiz göçmeni İtalya'dan kendi ülkelerine taşımayı üstlenebiliriz. Bir tek sözün yeterli. Hemen harekete geçebiliriz." diye konuştu.

Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın, Brüksel merkezli bir imparatorluk istemediğini, aksine Avrupa uluslarından oluşan bir ittifak talep ettiğini kaydeden Orban, bugün Avusturya'da düzenlenen seçimlerde de kendilerini destekleyenlerin seçimi kazanacağını umduğunu dile getirdi.

Orban, kongrede aldığı 1406 oy ile tekrar parti başkanı seçildi.

Başbakan Orban, daha önce yaptığı açıklamada, Conte'yi ülkesinin limanlarını düzensiz göçmenlere açarak onları Avrupa'ya taşımakla suçlamıştı.

MACARİSTAN'IN DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken Macaristan, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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