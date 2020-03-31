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31 Mart 2020 Salı 11:19:55 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:23:09

Macaristan'da tartışma çıkartan koronavirüs kararı: Süresiz ve sınırsız tam yetki

Macaristan'da koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan acil durum yasası ülkede 'diktatörlük' tartışmalarına neden oldu. Yasaya göre 10 yıldır iktidarda olan Viktor Orban, ülkeyi kararnamelerle yönetecek, bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilecek. Yasanın süresi ise sınırsız.

Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından hazırlanan ve 199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 53 "hayır" oyuna karşı 137 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen yasaya göre, hükümet "acil durum" süresince kanun hükmünde kararname çıkarabilecek, bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilecek ve asılsız haber yayanlar 1 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek.

Muhalefet partileri tasarıya, hükümete "Sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü" verdiği gerekçesiyle destek vermedi.

Resmi verilere göre bugüne kadar ülkede 447 koronavirüs vakası görüldü ve bunlardan 15'i hayatını kaybetti.

HAK SAVUNUCULARI VE MUHALEFET ENDİŞELİ

Viktor Orban liderliğindeki Macar hükümetinin, 10 yıldır ülkedeki demokratik yapıyı zaten erozyona uğrattığını savunan çevrelere göre, hazırlanan yasa tasarısı Macaristan'ı kontrol edilemez bir duruma sürükleyebilir.

Ulusalararası Af Örgütü'nin Macaristan Direktörü David Vig, "Bu yasa süresiz ve kontrolsüz bir olağanüstü hal yaratıyor ve Viktor Orban hükümetine insan haklarını kısıtlamak için açık verecek" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri ise yasada, süre sınırı olmamasını endişe verici buluyor. Yasanın ayrıca ülkedeki bağımsız gazetecilerin cezaevine konulmasını kolaylaştıracak maddelerinin bulunması muhalefet partilerinin tepkisini çekti.

(AA, HABERTÜRK)

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