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07 Kasım 2019 Perşembe 20:27:06 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 20:28:29

Macaristan Başbakanı Orban: Güvenli bölgenin yeniden inşa projelerinde memnuniyetle yer alacağız

Macaristan Başbakanı Orban, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda üstlerine düşeni yerine getireceklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Orban, 2013 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Ankara'da oluşturduklarını ve bu kapsamda bugünkü toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

Macaristan'ın Türkiye, Rusya ve Almanya'nın arasında bulunduğunu ve bu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olma politikası güttüğünü ifade eden Orban, ''Macaristan üç büyük başkent arasında bulunuyor. İstanbul-Moskova-Berlin. Birkaç gün önce Rusya Başkanı buradaydı. Bir, iki gün önce ise Almanya Dışişleri Bakanı buradaydı. Bugün ise Türkiye Başkanını ağırlıyoruz.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye sınırında kurulması planlanan güvenlik bölgesine ilişkin projeleri kendisiyle paylaştığını ve ülkesinin buna destek vereceğini belirten Orban, ''Evlerini terk etmek zorunda kalanlar evlerine geri dönebilmeli. İnsanın evinin olması dünyadaki en önemli mesele. Ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilerin geri dönmesine yardımcı olmak çok önemli. Sayın Erdoğan, oluşturulan güvenli bölgeyle ilgili projeleri benimle de paylaştı. Projelerde, şehirlerin, köylerin, kiliselerin, okulların, hastanelerin tekrar yapılması yer alıyordu. Macaristan zengin ve büyük bir ülke olmamasına rağmen üstümüze düşeni yerine getireceğiz. Başkan Erdoğan'ın duyurusunu yaptığını yeniden inşa projelerinde memnuniyetle yer alacağız. Bunun detaylarını dışişleri bakanları görüşecek.'' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA'YA YÖNELEN GÖÇ DURDURULAMAZ"

Görüşmelerde güvenlik ve göç konusunun ele alındığını, Türkiye'nin yasa dışı göç ile ciddi mücadele verdiğini ve Türkiye'nin sadece bu yılın ekim ayına kadar 350 bin düzensiz göçmenin geçini engellediğine dikkat çeken Orban, ''Türkiye olmadan Avrupa'ya yönelen göç durdurulamaz. Türkiye Macaristan'ın stratejik müttefiki.'' diye konuştu.

İki ülke arasında savunma sanayisinde iş birliğinin devam ettiğine işaret eden Orban, ''Her iki ülke de NATO ülkesi. Bu yüzden askeri anlamda da müttefikiz. Türkiye NATO'daki ikinci büyük orduya sahip ülkesi. Türkiye bizim mütteffikimiz olduğu için savunma politikası ve savunma sanayisinde iş birliği yapmaya çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Türkiye ve Macaristan'ın Afrika'da da ortak projeler üstlendiğini aktaran Orban, Türkiye ve Macaristan'ın bu kapsamda Kenya'ya doktor yolladıklarını kaydetti.

Orban, iki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda 3 milyar dolar civarında bulunduğunu ve bunun 6 milyar dolara artırılması için çalıştıklarını kaydetti.

AA

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