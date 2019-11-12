Macaristan AB'yi uyardı: Ankara ile iyi geçinmek zorundayız

Brüksel'de Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini değerlendirdi.

Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre Türkiye'nin 4 milyon mülteciyi topraklarında bulundurduğunu hatırlatan Szijjarto, kıtanın güvenliği için Avrupa Birliği ve Macaristan'ın Ankara ile iyi geçinmek zorunda olduğunu ifade etti.

‘AB, güvenliği için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmak zorunda’

Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti sırasında ikili ve bölgesel ilişkilere değindiklerini belirten Szijjart, "Avrupa Birliği, güvenliği için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmak zorunda. Bazı Avrupalılar bu yönde yorumlarda bulunmuyor. Bazı ülkeler Türkiye topraklarında 3-4 milyon mültecinin olduğunu da anlamıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mültecilere kapıları açarsa bu durum Avrupa kıtasında ciddi güvenlik sorunu teşkil eder. Bunu önlememiz gerekiyor" dedi.