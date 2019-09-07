Batı Yorkshire bölgesine ziyaret eden Johnson halktan ‘istenmeyen adam’ muamelesi gördü. Başbakan Johsnon, Morley kasabasında kameraların karşısında konuşurken, çevredeki vatandaşlardan biri sözünü keserek, “Şimdi Brüksel’de müzakere yürütüyor olmalıydın” diye bağırdı. Bir başka vatandaş da yanına yaklaştığı Johnson’a “Lütfen kasabamı terk et” diye seslendi. Bu arada İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu geri çevirdi.