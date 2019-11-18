Lukaşenko Rusya'yı tehdit etti: İmzalamam

Belarus’ta temsilciler meclisi seçimleri yoğun katılımla gerçekleşirken 110 milletvekili seçildi. Seçimlerde en dikkat çeken detay ise katılım oranının yüksekliği oldu. Belarus Seçim Yasası’na göre baraj olan yüzde 50 katılım oranı aşıldığı için 110 milletvekilinin tamamı ikinci tura kalmadan seçilmiş oldu. Daha önce ülkede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 35 ile yüzde 31 olarak gerçekleşirken bu seçimlerde ise katılım oranı yüzde 77.22 olarak açıklandı. Birçok ülkenin, AGİT, BDT ve İnsan Hakları Ofisi’nin izlediği seçimlerde herhangi bir hak ihlalinin ve olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da sandığa giderek oy kullandı. Belarus’un başkenti Minsk’te oyunu kullanan Lukaşenko, sandık başından ayrıldıktan sonra gazetecilere Rusya ile aralarında yaşanan sorunlara dair açıklamalarda bulundu.

"Rusya, Belarus için hala adım atmadı"

Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Lukaşenko, Rusya’ya karşı çok sert açıklamalarda bulunarak, Belarus’a bir parazit gibi davranılmaması gerektiğini söyledi. Lukaşenko, Rusya’nın Belarus ile ticaretinde engellerin kaldırılmasını gerektiğini söyleyerek, “Rusya bazı Belarus mallarının Rusya pazarına girişine karşı hala bir adım atmadı” dedi. Rusya ile Belarus arasında 9 milyar dolar düzeyinde ticari açığın bulunduğunu hatırlatan Lukaşenko, “Rusya’dan satın aldığımız mallar için yapılacak olan 9 milyar doları nasıl ödeyebilirim? Tabii ki Rusya’ya yine mal satarak ödeyebilirim. Bu paranın Rus pazarından kazanılması gerekiyor” dedi. Çin ile Amerika arasında yaşanan ticaret savaşını örnek gösteren Lukaşenko, “Bu doğru bir yöntem mi? Elbette değil. Biz ABD ve Çin’in yaptığı gibi Rusya ile savaşmayacağız. Bu çok yanlış” dedi.

Rusya'ya tehdit: Entegrasyon anlaşmasını imzalamam

Tüm dünya kamuoyun tarafından kardeş ülke olarak bilinen Rusya ile Belarus arasında yaşanan ekonomik gerilimi bir basamak yukarıya taşıyabileceğini ima eden Lukaşenko, Rusya ile Belarus arasında ilişkilerin derinleşmesini amaçlayan Belarus entegrasyon anlaşması üzerinden Rusya’yı tehdit ederek, “Her yıl ilişkilerin kötüye gitmesi anormal bir durum. Bize ne oluyor, her yıl yeni şartlar ile zor durumda bırakılıyoruz. Entegrasyon anlaşması toplumumuza ve anayasamıza aykırı olursa tek bir anlaşma bile tarafımdan imzalanmayacak. Belarus’un bağımsızlığı bizim en temel ilkemizdir” diyerek Rusya’ya çok sert göndermelerde bulundu.

İHA

