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28 Ekim 2019 Pazartesi 14:34:34 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:35:26

Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor

Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin, "Göstericilerin çeşitliliği, mezhepsel kotalar ile dışarıya bağlılığı reddetmenin yanı sıra bütün parti ve mezhepsel sadakatleri aşan ulusal birliği teyit ediyor." dedi.

Lübnan'ın önde gelen Şii alimlerinden Şeyh Ali el-Emin, hükümet karşıtı gösterilere katılan halkın tüm kesimlerinin, ülkedeki parti ve mezhepsel sadakatleri aşan ulusal birliği teyit ettiğini söyledi.

Şeyh Ali el-Emin, Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden protestolara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki ulusal birlik hükümetini, halkın talepleri doğrultusunda istifa etmeye çağıran Şeyh Emin, siyasi partilerin, Lübnanlıların güvendiği bir bağımsız hükümetin kurulmasının önünü açmaları gerektiğini ifade etti.

Şiilerin çoğunlukta olduğu güney bölgeleri dahil protesto gösterilerinin ülkenin dört bir yanına yayılmasının, on yıllardır yönetimi paylaşan siyasi güçlerin başarısızlığını gösterdiğini savunan Şeyh Emin, "Meydanlardaki kalabalıkları oluşturan göstericilerin çeşitliliği, mezhepsel kotalar ile dışarıya bağlılığı reddetmenin yanı sıra bütün parti ve mezhepsel sadakatleri aşan ulusal birliği teyit ediyor." dedi.

Lübnan anayasasına göre, hakimiyetin millette olduğunun altını çizen Şeyh Emin, "Bu halk, ülkedeki partiler ile iktidardakilerin performanslarını kabul etmediğine dair haykırdığı sloganlar eşliğinde sokağa dökülmesiyle devlet işlerini yönetme görevini o kesimden almıştır." diye konuştu.

Şeyh Emin, Lübnanlıların, yaklaşık 2 haftadan beri meydanları boş bırakmayarak sosyal adaleti sağlayan ve vatandaşlık esasına dayalı birlik devletine kavuşma yönündeki taleplerini duyurmaya çalıştığına işaret etti.

Göstericiler "yol kapatma" eylemine devam ediyor

Başbakan Hariri liderliğindeki 30 üyeli kabinenin istifası ve bunun yerine teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle protestolarını sürdüren Lübnanlılar, bugün de sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer kentlerde birçok noktada yolları kapatarak eylemlerine devam etti.

Gösterilerin başladığı günden beri banka ve okullar başta olmak üzere kamu kurumları ile özel sektörün büyük oranda hizmet veremediği Lübnan'da, yolları kapatarak insanların şehir içi ve şehirler arası hareketini ciddi anlamda engelleyen eylemciler ile söz konusu yolları açmaya çalışan ordu birlikleri arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Ülke genelinde yol kapatmanın yanı sıra yürüyüşler ve meydanlarda kitlesel gösteriler düzenleyen eylemciler, yönetimdeki tüm siyasi partileri yolsuzlukla suçlayan sloganlar atıyor.

Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı. Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Meydanları dolduran büyük kalabalıklar ise hükümetin söz konusu reform paketine rağmen eylemlerine son vermeye yanaşmadı.

(AA)

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