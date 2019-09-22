Lübnanlı gazeteci isim benzerliğinden Yunanistan'da gözaltına alındı

  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde yok Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde yok
İşçiler Gaziantep'te pamuk hasadına başladı İşçiler Gaziantep'te pamuk hasadına başladı
Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu Netflix'te mi yayınlanacak? Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu Netflix'te mi yayınlanacak?
Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü
TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor? Ek tercih kayıt tarihleri 2019 Ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor? Ek tercih kayıt tarihleri 2019
Çin nasıl bu kadar hızlı gelişti? Çin nasıl bu kadar hızlı gelişti?
Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
Yeni diziye sakallı imaj Yeni diziye sakallı imaj
ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi
Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi
ALES kaç yıl geçerli? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES kaç yıl geçerli? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Taze ceviz çıktı, fiyatlar ucuzladı Taze ceviz çıktı, fiyatlar ucuzladı
Ruhani: ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor Ruhani: ABD ve İsrail aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor
Fikret Orman'dan futbolculara destek Fikret Orman'dan futbolculara destek
Feghouli'nin Malatya'ya götürülmeme sebebi belli oldu Feghouli'nin Malatya'ya götürülmeme sebebi belli oldu
İran'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına tepki İran'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına tepki
Gökhan Gönül'den arkadaşlarına uyarı Gökhan Gönül'den arkadaşlarına uyarı
Galatasaray'da sezon sonu büyük temizlik var Galatasaray'da sezon sonu büyük temizlik var
Yönetimden teknik heyeti şaşırtan Burak isteği Yönetimden teknik heyeti şaşırtan Burak isteği
Trabzonspor'da Uğurcan'dan sonra 5 isim daha Trabzonspor'da Uğurcan'dan sonra 5 isim daha
Fatih Terim'den Emre Mor planı Fatih Terim'den Emre Mor planı
Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın arkasında Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın arkasında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Eylül 2019 Pazar 10:37:25 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 11:43:17

Lübnanlı gazeteci isim benzerliğinden Yunanistan'da gözaltına alındı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Lübnanlı gazeteci Muhammed Salih'in (65) Yunanistan polisi tarafından perşembe günü gözaltına alındığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Lübnan makamlarının perşembe günü gözaltına alınan Salih'le ilgili gelişmeleri takip ettiği ve Lübnan'ın Atina Büyükelçiliğiyle irtibata geçildiği belirtildi.

Açıklamada Salih'in, 1985-1987 yıllarında bir uçağı kaçırma şüphesiyle ve Almanya yönetiminden gelen notayla gözaltına alındığı kaydedildi. 

Ailesi ise Salih'in isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti.

Lübnan Editörler Sendikası ise Salih'in gözaltına alınmasını kınadı ve Dışişleri Bakanlığı ile diğer ilgili kurumları, olayın açığa çıkarılması için harekete geçmeye çağırdı.

Lübnan haber portalı LBCI ise Yunan polisinden bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Alman makamları tarafından aranan Salih'in, Yunanistan'ın Mikonos Adasında 19 Eylül'de gözaltına alındığını aktardı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ