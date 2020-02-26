  • Bist 100
    115171
  • Dolar
    6,1552
  • Euro
    6,6986
  • Altın
    323,9110
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başlıyor Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başlıyor
Minik Selva artık özgürce oynayabiliyor Minik Selva artık özgürce oynayabiliyor
Eşini darp ettiği iddia edilen kocaya verilen cezalar ertelendi Eşini darp ettiği iddia edilen kocaya verilen cezalar ertelendi
Kuzey Makedonya'da ilk korona virüsü vakası Kuzey Makedonya'da ilk korona virüsü vakası
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki
ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok
MSB duyurdu: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kritik İdlib zirvesi sona erdi Kritik İdlib zirvesi sona erdi
Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama
1972'te Başkan Erdoğan hakkında yazılı basında çıkan ilk haber 1972'te Başkan Erdoğan hakkında yazılı basında çıkan ilk haber
Özel sporcu Esra Bayrak 60 metrede dünya şampiyonu oldu Özel sporcu Esra Bayrak 60 metrede dünya şampiyonu oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 81 ilin 3 boyutlu dijital ikizini çıkardık Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 81 ilin 3 boyutlu dijital ikizini çıkardık
Pakistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü Pakistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek boş uçağı bekliyor İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek boş uçağı bekliyor
YTB'de 'Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisi açıldı YTB'de 'Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisi açıldı
ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı
İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu
Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor
Lübnan'da 2. korona virüs vakası Lübnan'da 2. korona virüs vakası
Feribot seferlerine fırtına engeli Feribot seferlerine fırtına engeli
İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı
Atakan Kayalar'a yönelik skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti Karar verildi Atakan Kayalar'a yönelik skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti Karar verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Şubat 2020 Çarşamba 23:30:42 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 23:42:20

Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başlıyor

Lübnan'ın, Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarına yarın başlayacağı belirtildi. Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onaylamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar, Lübnanlı bazı yetkililer ve Fransız petrol şirketi Total heyetini kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'a, dün Lübnan açıklarına ulaşan Total'a ait "Tungsten Explorer" sondaj gemisinin, yarın ülkenin deniz sahasındaki 4. blokta faaliyetlerine başlayacağı iletildi.

Sondaj çalışmalarının başlamasının önemini vurgulayan Avn, petrol ve gaz arama faaliyetleriyle elde edecekleri sonuçların ülke ekonomisine olumlu yansımaları olacağına işaret etti.

Lübnan Petrol Kurumu Başkanı Velid Nasr ise Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, sondaj gemisine lojistik destek hazırlıklarını Beyrut Limanı'nda tamamladıklarını belirtti.

Nasr, yaklaşık 2 ay sürecek sondaj çalışmalarına dair günlük rapor tutacaklarını aktardı.

LÜBNAN'IN DOĞAL GAZ VE PETROL ARAMA SÜRECİ

Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onaylamıştı.

Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamıştı.

Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni vermişti.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında kalıyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER