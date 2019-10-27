  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtılacak Boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtılacak
Dışişlerinden DEAŞ elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama Dışişlerinden DEAŞ elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama
Türkiye'den Yunanistan'a "düzensiz göçmen" tepkisi Türkiye'den Yunanistan'a "düzensiz göçmen" tepkisi
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor
Kalemkarın Pembe Köşk'teki imzası bir asır sonra fark edildi Kalemkarın Pembe Köşk'teki imzası bir asır sonra fark edildi
Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
Arjantin'de halk sandık başında Arjantin'de halk sandık başında
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
Adana'da trafik kazası: 10 yaralı Adana'da trafik kazası: 10 yaralı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin ortaya koyduğu iradeyi ve mücadeleyi destekliyoruz Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin ortaya koyduğu iradeyi ve mücadeleyi destekliyoruz
Beşiktaşlı taraftarlardan Babel'e ıslıklı protesto Beşiktaşlı taraftarlardan Babel'e ıslıklı protesto
Lübnan'daki hükümet karşıtı göstericilerden 'insan zinciri' eylemi Lübnan'daki hükümet karşıtı göstericilerden 'insan zinciri' eylemi
İngiltere'de 'evsiz' ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı İngiltere'de 'evsiz' ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı
Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti
Galatasaraylı taraftarlarda Belhanda'ya tepki dinmiyor Galatasaraylı taraftarlarda Belhanda'ya tepki dinmiyor
Başkan Erdoğan'dan DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası Başkan Erdoğan'dan DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
Bisikletçiler kök hücre bağışı için pedal çevirdi Bisikletçiler kök hücre bağışı için pedal çevirdi
İki kadının silahla vurulmuş bulunmasıyla ilgili 6 zanlı adliyeye sevk edildi İki kadının silahla vurulmuş bulunmasıyla ilgili 6 zanlı adliyeye sevk edildi
Denizlispor 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı Denizlispor 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı
"Türkiye Barış Pınarı'nda diplomatik zafer kazandı" "Türkiye Barış Pınarı'nda diplomatik zafer kazandı"
"Kıbrıs halkı Barış Pınarı Harekatı'ndan mutluluk duymaktadır" "Kıbrıs halkı Barış Pınarı Harekatı'ndan mutluluk duymaktadır"
Kasımpaşa Göztepe deplasmanında farklı kazandı Kasımpaşa Göztepe deplasmanında farklı kazandı
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bina" filmi sanatseverlerle buluştu 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bina" filmi sanatseverlerle buluştu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 19:36:39 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 19:38:33

Lübnan'daki hükümet karşıtı göstericilerden 'insan zinciri' eylemi

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolar, ülkenin birçok bölgesinde gerçekleştirilen "insan zinciri" eylemleriyle devam etti.

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolar, ülkenin birçok bölgesinde gerçekleştirilen "insan zinciri" eylemleriyle sürdürüldü.

Sosyal medya aktivistleri tarafından "El ele" sloganıyla başlatılan gösteriler çerçevesinde, ülkenin güneyinde Şiilerin çoğunlukta olduğu Sur kentinden kuzeyde yer alan ve Sünnilerin çoğunlukta olduğu Trablusşam kentine kadar onbinlerce kişi el ele tutuşarak yaklaşık 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

Beyaz tişörtler giyen ve Lübnan bayrakları ile güller taşıyan protestocular, "rejimin düşmesi" ve "yolsuzluktan suçlu bulunanlardan hesap sorulması" yönünde slogan attı.

Göstericiler daha sonra ülkenin farklı bölgelerindeki kitlesel eylemleri sürdürmek üzere meydanlara yöneldi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil liderliğindeki Özgür Yurtseverler Hareketi, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine üst düzey yetkililerin banka hesaplarındaki gizlilik kuralını kaldırma kararı aldı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Özgür Yurtseverler Hareketi'ne mensup cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, milletvekillerinin banka hesaplarındaki gizlilik kuralının yarından itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Bankalar yarın da kapalı

Lübnan'daki hükümet karşıtı protestolar, yolların sık sık trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım başta olmak üzere kamu ve özel sektör hizmetlerini aksatıyor.

Lübnan Bankalar Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, gösteriler nedeniyle 18 Ekim'den beri hizmet veremeyen bankaların yarın da kapalı olacağı kaydedildi.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ