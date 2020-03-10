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10 Mart 2020 Salı 13:17:28 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:57:53

Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır'dan geldikten 5 gün sonra koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edilen Can Huri isimli vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vefat eden hastanın tedavi gördüğü başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nde düne kadar sağlık durumunun iyi göründüğünü vurgulayan Hasan, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi konusunda yeni birtakım uygulamaları devreye sokacaklarını ifade etti. 

Refik Hariri Hastanesi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, 9 yeni vakayla birlikte koronavirüs salgınına yakalananların sayısının 41'e yükseldiği aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca koronavirüs  tespit edilen 4 kişinin sağlık durumunun kritik olduğuna dikkati çekilmişti.

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) da Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

AA

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