15 Mart 2020 Pazar 09:01:05 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 09:08:23
Lübnan'da koronavirüs sebebiyle camilerde namazlar kaldırıldı
Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındığı bildirildi.
Kararın, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındığı ifade edildi.
Kovid-19 vakasının 93 olduğu ülkede, 3 kişi söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
AA
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