  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Altın Küre'de vegan menü Altın Küre'de vegan menü
Bergüzar Korel, 30 haftayı devirdi Bergüzar Korel, 30 haftayı devirdi
Alişan eleman arıyor Alişan eleman arıyor
Aşkta bencilliğe yer yok Aşkta bencilliğe yer yok
Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, kızlarıyla servet değerinde tatil Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, kızlarıyla servet değerinde tatil
Bestemsu Özdemir patroniçe olamadı Bestemsu Özdemir patroniçe olamadı
Yorgunluğun ilacı mutfakta Yorgunluğun ilacı mutfakta
Berrak Tüzünataç: Doğallığımın nedeni tembellik Berrak Tüzünataç: Doğallığımın nedeni tembellik
Xiaomi evleri izliyor! Xiaomi evleri izliyor!
İletişim Başkanlığından vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı İletişim Başkanlığından vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
Fahriye Evcen eridi! Pilates işe yaradı Fahriye Evcen eridi! Pilates işe yaradı
Serenay Sarıkaya: Aşk değil iş önemli Serenay Sarıkaya: Aşk değil iş önemli
Moral nakli Moral nakli
İran: ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı İran: ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı
Cengiz Ünder için Fonseca'dan transfer açıklaması: Göndermeyeceğiz Cengiz Ünder için Fonseca'dan transfer açıklaması: Göndermeyeceğiz
Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bölge kanlı satranç tahtasına döndü AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bölge kanlı satranç tahtasına döndü
Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı' ve 'kaya kamyonu'nu test etti Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı' ve 'kaya kamyonu'nu test etti
Torino'dan Simone Zaza için Beşiktaş cevabı Torino'dan Simone Zaza için Beşiktaş cevabı
Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı
Bordeaux, Beşiktaş'ın istediği Pedro için resmen devreye girdi Bordeaux, Beşiktaş'ın istediği Pedro için resmen devreye girdi
Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 22:20:49 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 22:22:11

Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti

Lübnan'ın Trablusşam kentinde bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti.

Lübnan yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kenti sakinlerinden 45 yaşındaki Abdülkadir el-Cenki, tek başına yaşadığı evinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Cenki, olay yerinde hayatını kaybetti. Alev alan evi ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Haberlerde, söz konusu kişinin ekonomik sıkıntı dolayısıyla yaşamına son verdiği aktarıldı.

Daha önce de ekonomik kriz gerekçeleriyle işine son verilen Dani Ebu Haydar isimli Lübnanlı genç de borçlarını ödeyemediği için intihar etmişti.

Yine ekonomik krizden dolayı ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal beldesi sakinlerinden Naci el-Fulayti de kendini asarak hayatına son vermişti.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik krizden dolayı çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Info Pro Research şirketinin yerel basında çıkan araştırma verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim'den beri 160 bin Lübnanlı ya tamamen ya da geçici olarak işini bırakmak zorunda kaldı. Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada bir ara yüzde 40 oranında değer kaybetti. Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolardan sonra 29 Ekim'de istifa eden Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ