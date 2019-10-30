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30 Ekim 2019 Çarşamba 08:22:10 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 08:22:58

Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Riyad es-Sulh ve Şehitler meydanında toplanan göstericiler, bağımsız, küçültülmüş, yeni bir teknokrat hükümet kurulana dek meydanlarda kalmaya devam edeceklerini duyurdu. 

Şehitler meydanında toplanan göstericiler, protestoları sembolize eden yumruk şeklinde figürler astı. İstifa ilanı öncesinde protestolara karşı olan Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri tarafından yakılan gösterici çadırları yeniden kuruldu.

Başbakan Saad el-Hariri'nin istifası üzerine sevinç gösterileri yükselirken, meydanlarda bulunanlar ülkedeki tüm siyasi kadroların da istifası için sloganlar attı.

"Şu andan itibaren kararı verecek olan meydanlardır" 

AA muhabirine açıklama yapan protestoculardan 29 yaşındaki Ahmed Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın ve Parlamento Başkanı Nebih Berri'nin istifasına kadar yollarda kalmaya devam edeceklerini, talepleri yerine getirilene dek meydanlardan çıkmayacaklarını söyledi.

"Bizler silahlı milislerden korkmuyoruz" diyen 25 yaşındaki Cad ise yolsuzluk yapanların yargılanmasını, Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı'nın istifasını istediklerini, mezhepsel kotalara göre kurulan sistemin çökmesi arzusunda olduklarını vurguladı.

Hariri istifasının isteklerinin sadece küçük bir parçası olduğunu belirten 23 yaşındaki protestocu Can "Nispi seçim kanunu çıkarılmasını, parlamentonun iptaliyle yeni bir Cumhurbaşkanı ve Parlamento için seçimlerin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni hükümet henüz netleşmedi"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Avn'a yakın, adını vermek istemeyen bir kaynak, AA muhabirine, oluşturulacak yeni hükümetin henüz netleşmediği, parlamento üyelerinin gelecek günlerde istişareler sonunda yeni başbakanı belirleyecekleri bilgisini verdi. 

Kurulması beklenen yeni hükümetin teknokrat mı, yarı teknokrat mı olacağına dair henüz bir netlik bulunmadığını dile getiren kaynak, bunu Cumhurbaşkanı Avn'ın istişarelerin ardından belirleyeceğini dile getirdi. 

"Yeni hükümetin yakın bir zamanda kurulması uzak ihtimal"

Yeni kabine istişarelerine ilişkin zaman çizelgesinin de henüz yapılmadığını seçimlere dek işleri yürütmesi için geçici hükümetin görevlendirileceğini kaydeden kaynak, şunları aktardı:

"Yeni hükümetin yakın bir zamanda kurulması uzak ihtimal. Bu türden işler uzun vakit alır. Avn, yeni hükümetin Lübnanlıların taleplerini dikkate alan ve içinden geçilen dönemin hassasiyetine uyumlu olması konusunda büyük çaba gösterecek" 

İstifa eden hükümetin hazırladığı reform paketini hatırlatan kaynak, "Yeni kabine bunu mutlaka dikkate almalıdır" şeklinde konuştu. 

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle devam ediyor.

Başbakan Hariri, 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da protestoları durdurmamıştı. Hariri bunun üzerine "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek 29 Ekim'de istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

(AA)

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