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02 Eylül 2019 Pazartesi 07:34:18 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:36:08

Lübnan Parlamentosu'ndaki Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah: İsrail, Lübnan'a istediği zaman saldıramayacağını anladı'

Lübnan Parlamentosu'ndaki Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, İsrail'in artık, Lübnan'ın istediği zaman saldırabileceği bir ülke olmadığını anladığını söyledi.

Fadlallah, İsrail'in saldırılarına maruz kalan sınırdaki Marun er-Ras beldesine gerçekleştirdiği ziyarette basına açıklamada bulundu.

"Düşman (İsrail) artık Lübnan'ın, istediği zaman saldırabileceği ve bu saldırıların karşılıksız kalacağı bir ülke olmadığını anladı." diyen Fadlallah, geçen saatlerde gerilimin yaşandığı güney sınırındaki köylerde sükunetin hakim olduğunu ve halkın gündelik hayatına devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusu dün, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamıştı. İsrail, saldırıya karşılık, Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu belirtmişti.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü ise yaptığı yazılı açıklamada, "Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu'nun, İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü veya yaraladığı ifade edilmişti.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.

(AA)

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