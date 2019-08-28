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28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:59:03 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:00:39

Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ordu birliklerinin, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayeti hava sahasını ihlal eden İsrail İHA'sına ateş açtığı belirtildi.

Haberde, keşif amaçlı Lübnan hava sahasına girdiğine işaret edilen İHA'nın çıplak gözle görülmesi üzerine askerlerce hedef alındığı kaydedildi.

Haberde daha fazla bilgi verilmezken Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BEYRUT'TA İSRAİL İHA'LARI DÜŞMÜŞTÜ

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

AA

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