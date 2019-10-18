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18 Ekim 2019 Cuma 15:46:35 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:47:40

Lübnan halkı yönetime karşı isyan bayrağını açtı

Lübnan'da yeni vergilere karşı sokağa dökülen halk, hükümetin istifasını talep ediyor.

Lübnan'da yeni vergilerin yükünü kaldıracak güçleri olmadığını söyleyerek gösterilerine devam eden halk, Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin istifasını istiyor.

Lübnan'da hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal medya uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık 6 dolar gibi bir ücret alınacağına dair basında çıkan haberler üzerine dün akşamdan beri "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganlarıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiği yönünde İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'dan gelen açıklamaya rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler büyüyor.

Ekonomideki kötüye gidişin faturasının vergilerle vatandaşın sırtına yüklenmeye çalışıldığını belirten göstericiler, hükümetin istifasını talep ediyor.

"Halk isyan bayrağını açtı"

AA muhabirine konuşan Lübnanlı siyasi aktivist Marck Dou, ocak ayında kurulan ulusal birlik hükümetinin ekonomide reform yapma gücünün bulunmadığını, dolayısıyla vatandaşın sokağa dökülmesinin çok normal olduğunu söyledi.

Hristiyan, Dürzi, Şii ve Sünni siyasi partilerin oluşturduğu 30 üyeli Bakanlar Kurulunun üretebildiği tek çözümün vatandaştan vergi almak olduğunu savunan Dou, "Lübnan halkı, hükümetin artık ülkeyi kurtaracak güçte olmadığının farkına vardı ve yönetime karşı isyan bayrağını açtı." dedi.

Tüm Lübnan halkına sokağa inme çağrısında bulunan Dou, yetkililerden hesap sormak istediklerini ifade etti.

"Hükümet sorumluluklarını yerine getirecek güçte değil"

Lübnanlı ekonomi uzmanı Sami Nadir de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Lübnan'daki mevcut hükümet, sorumluluklarını yerine getirerek ekonomik durumu düzeltebilecek ve kamu kurumlarını yönetebilecek güçte değil." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki mezhepsel çekişmeler ve bu bağlamda hükümet içindeki dağılım sistemi nedeniyle Lübnan'ın bugün bu aşamada olduğunu söyleyen Nadir, "Hayat pahalılığından tutun işsizliğe kadar, yaygınlaşan yolsuzluktan tutun dolar likiditesindeki yetersizliğe kadar zor bir ekonomik krizle karşı karşıyayız." dedi.

Lübnan'daki döviz krizini turizm sektörü ile ihracatta yaşanan gelir düşüşü ve dış yatırıma bağlayan Nadir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan devleti, gücünden çok fazlasını harcıyor. Gayrisafi milli hasılasının tümü 5 milyar dolar olan Lübnan, 19 milyar dolar gider yapabiliyor. Devlet, kamu borcu faturasını kabarık tutmasıyla gelecek nesillerin rızkını yemiş oluyor."

Lübnan makamlarının ekonomik önlemler konusunda ciddi anlamda geç kaldığını ifade eden Nadir, en az 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanamaması halinde ekonominin çökebileceği öngörüsünde bulundu.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığı tarafından mayısta yayımlanan rapora göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

(AA)

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