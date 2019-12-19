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19 Aralık 2019 Perşembe 19:21:31 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 20:14:01

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığına çağırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı halkın sokağa dökülmesi üzerine 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini akademisyen Hassan Diyab'dan yana kullandı.

Meclis'te 21 milletvekiliyle Sünnileri temsilen en büyük siyasi bloku oluşturan ülkenin mevcut Başbakanı Saad el-Hariri liderliğindeki Sünni Müstakbel Hareketi ise ülkenin ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiği ve Diyab'ın bu durumu kurtaracağı kanaatinde olmadığını belirterek, yeni kabineyi kurmakla görevlendirilmeye dair herhangi bir isim önermedi.

Hizbullah ve müttefiklerinin desteklediği Hassan Diyab, Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alırken buna karşı 14 Mart Blokundaki bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 12 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşmelerin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sonuçları paylaşmak üzere Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldikten sonra Hassan Diyab'ı Cumhurbaşkanlığı'na çağırarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bu arada gösteri meydanlarında toplanan Lübnanlılar, Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesini protesto ediyor.

HASSAN DİYAB KİMDİR?

Şii Hizbullah örgütü ve Emel Hareketi ile müttefikleri Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketinin parlamentodaki üyeleri tarafından tercih edilen Hassan Diyab, daha önce 2011 yılında kurulan Necib Mikati hükümetinde Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Beyrut'ta Sünni bir ailenin çocuğu olarak 1 Haziran 1959'da dünyaya gelen Hassan Diyab, evli ve 3 çocuk babası. İletişim fakültesinden mezun olduktan sonra elektronik bölümünden yüksek lisans ve bilgisayar mühendisliğinden de doktora yapan Diyab, 1985 yılından bu yana Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

AA

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