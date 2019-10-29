Lübnan Başbakanı Hariri 13 gündür süren hükümet karşıtı gösteri nedeniyle istifa edeceğini açıkladı

Lübnan'da ekonomik kriz ve yolsuzluğun tetiklediği sistem karşıtı protestolar hayatı durdururken, Batı ve Körfez destekli Başbakanı Saad Hariri'den istifa açıklaması geldi.

Hükümet ortağı Şii örgüt Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'da iktidar boşluğu olmaması için başbakan, hükümet ve cumhurbaşkanının görevde kalması gerektiği açıklamasına rağmen Başbakan Saad Hariri, çaresizlik ve kaçınılmazlık tonlamasıyla istifasını duyurdu.

Daha evvel Kasım 2017'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından rehin alınıp istifa açıklaması yapmak zorunda kalmış olan Sünni blok lideri Hariri, bu kez "Bugün artık çıkmaza saplandım, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Aun'a sunacağım" diye konuştu.

Gözler, Fransa'nın başını çektiği uluslararası baskılar sonucu Suudi Veliahtı'nın serbest bıraktığı Hariri'yi Beyrut'a dönüşünde istifasını geri çekmeye ikna etmiş Aun'un bunu yine başarıp başaramayacağına çevrildi.

Konuşmasında tüm Lübnanlılara iç barışın korunması çağrısı yapan, siyasi partilere "Lübnan'ı korumak bizim sorumluluğumuz" diye seslenen Hariri, "Makamlar gelir geçer, mühim olan ülkenin itibarı ve güvenliğidir" ifadesini kullandı.

(AA)