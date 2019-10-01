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01 Ekim 2019 Salı 18:21:41 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 18:22:51

Lübnan Başbakanı Hariri, bir mankenin 'Seni seviyorum Saad’ım :)' mesajına 16 milyon dolar gönderdi

Lübnan Başbakanı Hariri’nin, Güney Afrikalı bir modele 16 milyon dolar verdiği ortaya çıktı. Seyşeller’de tanıştığı model Candice van der Merwe’nin Hariri’ye "Seni seviyorum Saad’ım :)" yazılı bir mesaj ile banka bilgilerini gönderdiği, ardından da kısa süre içinde modelin hesabına milyonlarca dolarlık para transferi gerçekleştiği anlaşıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin, Güney Afrikalı bir bikini modeline 16 milyon dolardan fazla para verdiği ortaya çıktı. Candice van der Merwe isimli modelin, Hariri ile Seyşeller’de tanıştığını ve romantik bir ilişki yaşadıklarını anlattığı belirtildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Saad Hariri’nin, söz konusu dolarları başbakan olmadan önce göndermeye başladığı ve herhangi bir Lübnan ya da Güney Afrika kanununu çiğnemediği bildirildi.

2013 yılında bir Lübnan bankasından hesabına 15 milyon 299 bin 965 dolar para transferi gerçekleşen model Candice van der Merwe, “bu paranın hediye olduğunu ve Güney Afrika kanunlarına göre vergilendirilemeyeceğini” söyledi.

Saad Hariri’ye “Seni seviyorum Saad’ım :)” yazılı bir e-mail gönderdiği belirlenen modelin, banka hesabına ilişkin detayları da aynı mesajda paylaştığı ve bundan kısa süre sonra para transferinin gerçekleştiği anlaşıldı.

Hariri’nin bu olayla ilgili isminin duyulmasının, model Candice van der Merwe’nin “vergi memurlarının kendisine verdiği zarardan dolayı hükûmet yetkililerine 65 milyon dolarlık dava açmasının ardından” gerçekleştiği bildirildi.

İş ve siyasi hayatında son yıllarda büyük yıkımlar yaşayan Hariri’nin, çalışanlarının maaşlarını ödeyemediği biliniyordu. Hariri ailesine ait inşaat holdingi Saudi Oger’in 2017 yılında faaliyetlerini durdurduğu açıklanmıştı.

Lübnan’da ekonomik gerekçelerle hükûmet karşıtı gösteriler düzenlendiğinin hatırlatıldığı haberde, Hariri’nin bu ay içerisinde “ekonomik olağanüstü hâl” ilan edeceğini açıkladığı belirtildi.

Forbes dergisinin açıkladığı verilere göre, Saad Hariri’nin 2013 yılındaki net geliri 1,9 milyar dolardı. Bu mirasın, yine Lübnan’da başbakanlık yapmış olan ve 2005 yılında Beyrut’ta suikasta uğrayan babası Refik Hariri’den kaldığı biliniyor.

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