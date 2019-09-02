02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 02:09:08
Londra’da BrexIt paniği
İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson’ın, anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 31 Ekim’de kesin olarak AB’den ayrılacaklarını söylemesi ve parlamentonun oylama öncesi bir ay askıya alınması nedeniyle yaşanan gerilim, Londra merkezli şirketleri korkuttu.
Sürecin sonuna yaklaşılmasıyla, şirketler merkezlerini İngiltere’nin dışına taşımaya başladı. Bu kapsamda 300’den fazla şirket Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a taşındı. Londra’daki şirketlerin diğer tercih ettikleri yerler ise Malta ve Almanya’nın Frankfurt kenti oldu.
Brexit karşıtları ülkede sık sık protesto gösterileri düzenliyor.
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