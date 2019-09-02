Londra’da BrexIt paniği

Sürecin sonuna yaklaşılmasıyla, şirketler merkezlerini İngiltere’nin dışına taşımaya başladı. Bu kapsamda 300’den fazla şirket Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a taşındı. Londra’daki şirketlerin diğer tercih ettikleri yerler ise Malta ve Almanya’nın Frankfurt kenti oldu.

Brexit karşıtları ülkede sık sık protesto gösterileri düzenliyor.