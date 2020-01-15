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15 Ocak 2020 Çarşamba 08:43:07 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 08:47:18

FETÖ - CIA ilişkisi MİT belgelerinde! Liste Genelkurmay'a iletildi! FETÖ CIA’ya yardım ediyor

MİT’in "Fetullah Gülen" dosyasından çıkan bir belge FETÖ’nün CIA bağlantısı ve ilişkilerini ortaya koyuyor. Körfez Savaşı’nda istihbarat örgütleri Türkiye’de faaliyetlerini artırınca MİT takibi yoğunlaştırıyor. CIA üyelerini izleyen MİT, Fetullah Gülen ve örgütünün bu ajanlara yardım ettiğini belirledi. Bu bilgi ABD, Alman, Yunan, İngiliz, İtalyan ve Japon ajanların listesiyle birlikte Genelkurmay’a iletildi.

Terör örgütü FETÖ’nün CIA ile bağları, MİT’in arşivinden çıkan belge ile bir kez daha tescillendi. 1991 yılında Türkiye’ye gelen bazı yabancıların CIA adına faaliyetler yürüttüğünü, Fetullah Gülen ve örgütünün de bu ajanlara yardım ettiğini belirleyen MİT’in, durumu resmi yazı ile Genelkurmay Başkanlığı’na bildirdiği ortaya çıktı. Resmi yazıda doğrudan CIA’ya çalışan ajanların listesi de Genelkurmay’a iletildi.

1991’DE DOSYA AÇILMIŞ

Bugün Pensilvanya’da yaşayan terörist Fetullah Gülen’in, Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan ajanlarını himaye ettiği ve çalışmalarında yardımcı olduğu ortaya çıktı. Devlet arşivlerindeki 3 Nisan 1991 tarihli, 41 04 000/…. esas nolu, “F.Gülen, CIA Bağlantıları” başlıklı dosyaya giren bir belgeye göre, Körfez Savaşı sonrasında ABD ajanları Türkiye’ye yoğun bir faaliyete başladı. Türkiye’nin dört bir yanında temaslarda bulunan ajanların vatandaşları kışkırtmak için çalıştığı belirlendi.

TSK YAZI İLE UYARILDI

İsim isim deşifre edilen ajanlara o dönem ‘cemaat’ olarak bilinen Fetullah Gülen yapılanmasının da yardım ettiği tespit edildi. Örgütün CIA ajanlarının işini kolaylaştırmak için dönemin Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun’u kullandığı belirlendi. Bu istihbari bilgileri kayda geçen MİT, bu konuda Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’nı da bir yazı ile uyardı. Yazıda ayrıca bazı Gülen örgütü mensuplarının doğrudan İngiliz ve ABD gizli servislerine çalıştığı, topladıkları bilgileri gizli buluşmalarla ilettiklerine dikkat çekildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı belgeye göre, MİT, Askeri Savcılığa gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

İŞTE RESMİ YAZI

Körfez savaşından sonra çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen kişilerin özel temaslarla, maksatlı araştırma yaptıkları tespit edilmiştir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozucu faaliyetleri gerçekleştiren ve buna yönelik olarak vatandaşlarımıza sorular soran bu şahısların, yurt içi bağlantıları, çalıştıkları istihbarat kanalları tespit edilmiş, bir üst yazı ile bakanlığımıza iletilmiştir. Söz konusu şahısların, ABD, CIA bağlantıları tespit edilmiş Türkiye’de kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları Fetullah Gülen ve cemaat bağlantıları ortaya çıkmıştır. CIA bağlantılı çalışan cemaat mensupları Türkiye’de araştırma adı altında, istihbarat bilgisi toplayan şahıs ve kurumlara maddi, lojistik destek sağlamış ve rahat bir ortamda çalışmaları için Emniyet Müdürü Yılmaz Ergün vasıtası ile gerekli izinler alınmış, sorunsuz çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır.

AJANLAR TEK TEK SAYILDI

Cemaatin ön ayak olduğu ve CIA kanalıyla yardım ettiği tespit edilen başlıca şahıslar:

1. Barbara Harnhanner (Alman uyruklu)
2. Valter Fritz Walker (Alman uyruklu)
3. Evanelis Kairetzi (Yunan uyruklu)
4.Timothy Bruce Mittard (İngiliz uyruklu)
5.David Rasolt (ABD uyruklu)
6. David Hudson (ABD uyruklu)
7. Claude Serge Dutbuit (ABD uyruklu)
8. Zichando Mialo (İtalyan uyruklu)
9. Dolchl Kojima (Japon uyruklu)

HAİNLERİN LİSTESİ VERİLDİ

Başlıca araştırma adı altında istihbarat çalışması yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında gerekli bilgi ve belgeler, temin edilerek bakanlığımıza iletilmiştir. Ayrıca ABD, CIA ve İngiliz haber alma ajanı olduğu tespit edilen, cemaat mensuplarının isim listeleri iletilmiştir. İrtibatlandırdıkları İngiliz haber alma ajansı Jahn Noyan, Amerikan haber alma ajansı Nick Biliy, Coal John ile belli bir sistem ve disiplin içinde çalışma yaparak kararlaştırdıkları yer ve zamanlarda, önce sözlü sonra rapor halinde bilgiler teslim ettikleri tespit edilmiştir.

Ömrü ABD’ye hizmetle geçti

ABD gizli servisi CIA, terörist Fetullah Gülen’in biyografisinde önemli bir yer tutuyor. Gülen-CIA ilişkisi 1960’lı yıllarda başlıyor. O yıllarda CIA tarafından kurulan Özel Harp Dairesi’ne giren Gülen, ömrü boyunca ABD gizli servisine hizmet etti. Gülen’in bağları, CIA Türkiye Masası Şefi Graham Fuller’le olan ilişkileriyle iyice ortalara saçıldı. Batılı düşünce kuruluşların hazırladığı raporlarda bile Fetullah Gülen’in CIA namına çalıştığı açık açık yazıldı. Örneğin Kanada Merkezli Global Research’in hazırladığı raporda CIA ile Gülen cemaatinin 12 Eylül darbesi, Orta Asya’daki eski Sovyet cumhuriyetlerinin istikrarsızlaştırılması, CIA ajanlarının Avrasya’da Gülen okulları aracılığıyla kimliklerini gizlemesi dahil olmak üzere yaklaşık 40 yıldır birlikte çalıştıklarına dikkat çekildi. Raporda, örgütün, tek başına Kırgızistan ve Özbekistan’da 130 CIA ajanına barınak sağladığı bile ifade edildi. FETÖ’nün CIA ile bağlantıları mahkeme kararlarına da girdi. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir gerekçele kararında FETÖ yapılanması ile ilgili şu bilgilere yer verdi: 21 Mart 1999’da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ABD’ye giden Gülen aralarında eski CIA Yöneticisi George Fidas, eski CIA Ajanı Graham Fuller, eski CIA Ajanı ve eski ABD’nin Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz’in de bulunduğu 27 kişinin referans mektupları sayesinde burada oturma izni aldı.

(Yenişafak)

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