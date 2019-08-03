Lisanslı dilenciler

GİTTİKÇE ÇOĞALIYORLAR

Yıllardır sayıları gittikçe artan dilenciler, İsveçlileri bıktırdı. Dilenmek yasak olsa da bu durumun önüne geçilemeyince, Eskilstuna kasabası yetkilileri, duygu sömürücülerine kayıt ücreti getirdi. Artık dilenciler, sokaklarda insanlardan para istemek için lisans almak ve bunun için 25 euro (155 lira) ödemek zorunda olacak. Yetkililer, dilenciliği daha zor hale getirmek ve yardıma muhtaç kişileri daha kolay tespit etmek için böyle bir uygulama başlatıldığını söyledi.

UYGULAMA İŞE YARAMAYA BAŞLADI

25 euro’luk harcı ödeyenler istedikleri yerlerde dilenebilecek, vermeyi reddedenler ise para cezasına çarptırılacak. Uygulamanın şimdiden işe yaramaya başladığı, dilencilerin para istemek yerine sokakta meyve satmaya başladığı öğrenildi. İsveç genelinde yaklaşık 5 bin civarında dilenci bulunuyor. Kendi ülkelerinde bir ayda kazandıkları parayı, İsveç'te bir günde kazandıklarını söyleyen duygu sömürücüleri, ülkede 3 ay kalıp memleketlerine dönüyor.