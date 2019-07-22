Libyalı kadın vekil Siham Sergiva'nın kaçırılmasından Hafter sorumlu tutuldu

Trablus'taki Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sergiva'nın kaçırılmasından Hafter'in sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bingazi'deki emniyet birimleri, meclis ve sivil toplum kuruluşlarından Sergiva'nın kurtarılması ve güvenliği için ciddi çaba sarf etmesi istendi.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), olayla ilgili yaptığı açıklamada, Hafter'in yönetimindeki Bingazi kentinden Sergiva'nın kaçırılmasını "farklı sesleri susturmak için başvurulan baskıcı uygulamaların artması" olarak değerlendirmişti.

Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Milletvekili Sergiva, perşembe günü kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı bir grup tarafından, Bingazi'deki evinden kaçırılmıştı.

AA