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16 Aralık 2019 Pazartesi 20:01:20 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 20:05:40

Libya'daki UMH'den Katil Sisi'ye tokat gibi cevap: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmiyoruz

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Mısır'a iki ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek "olumlu bir rol" oynama çağrısında bulunarak, Libya'nın egemenliğine yönelik tehditleri ise kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH),Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Katil Abdulfettah es-Sisi'nin UMH'ye yönelik "iradesi çalınmış" ve "terörist milislerin esiri" şeklindeki suçlamalarına tepki gösterildi.

Sisi'nin kullandığı ifadeler karşısında büyük şaşkınlık duyulduğu aktarılan açıklamada, "Mısır'ın ulusal güvenliğini sağlama hakkını anlıyoruz ancak Libya'nın ulusal egemenliğine zarar verecek herhangi bir tehdidi de kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UMH'nin görevini yerine getirme meşruiyeti ve kararlarının bağımsızlığına vurgu yapılan açıklamada, Sirte'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyon ile rekor sürede bölgenin temizlendiğini herkesin bildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Mısır'dan, başkente saldıran savaş suçlusunun (Halife Hafter) yönettiği yasa dışı silahlı oluşumlara destek vermek yerine herkesin güvenini kazacak temel bir rol oynamasının beklendiği aktarıldı.

UMH'nin açıklamasında ayrıca, Mısır'a Libya krizi konusundaki tutumunu gözden geçirme ve iki kardeş ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek olumlu bir rol oynama çağrısında bulunuldu.

Katil Sisi, Şarm eş-Şeyh kentindeki bir forumda yaptığı açıklamada, UMH için "iradesi çalınmış" ve "terörist milislerin esiri" ifadelerini kullanmış ve "Yapmamız gereken ilk şey, Libya'ya doğrudan müdahale etmekti. Bunu yapacak gücümüz de vardı ancak biz bunu yapmadık." demişti.

UMH BİRLİKLERİYLE HAFTER GÜÇLERİ ARASINDA TRABLUS'UN GÜNEYİNDE ÇATIŞMA

Öte yandan, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde UMH'ye bağlı birlikler ile Hafter güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği ifade edildi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin, Salahaddin bölgesindeki mevzilerine saldırı düzenlediğini söyledi.

Mecei, saldırıya karşılık verildiğini ve taraflar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.

Trablus'taki çatışma bölgelerinde iki gündür gergin bir sükunet hakimdi. Başkentin güneyindeki bu çatışmaların, Hafter'in Trablus'a yeni saldırı talimatı verdiği perşembe gününden bu yana yapılan ilk saldırı sonucu yaşandığı ifade ediliyor.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

AA

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