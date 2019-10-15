Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada başkent Trablus'un güneyinde yer alan ve çatışmaların yaşandığı Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirmek üzere başlatılan operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Mecei, UMH birliklerinin Yermuk Askeri Kampı ve El-Hilatat Caddesi üzerinde kontrolü yeniden sağladığını belirterek, operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait 6 zırhlı aracın da kullanılmaz hale getirildiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



AA