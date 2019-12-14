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14 Aralık 2019 Cumartesi 11:36:02 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:45:31

Libya'daki savaşta BAE ve Rusya'nın Hafter'e verdiği desteğin itirafları yayımlandı

Doğu Akdeniz'de her an her şey olabilir. BM'nin Libya Özel Temsilcisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hafter güçlerine "Rus desteği" son birkaç gün içinde Trablus'a yönelik saldırı ivmesini artırdı" ifadeleri yer yer almıştı. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabında, Hafter'e bağlı hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam'ın Libya'daki savaşta BAE ve Rusya'nın Hafter'e verdiği desteğin itirafları yayımlandı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler bünyesindeki bir komutan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insansız hava araçlarını yönettiğini, Rusların ise Trablus'a karşı 8 aydan fazladır devam eden saldırılar kapsamında karadaki ilerleyişi planladığını itiraf etti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabında, Hafter'e bağlı hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam'ın Libya'daki savaşta BAE ve Rusya'nın Hafter'e verdiği desteğin itirafları yayımlandı.

TRABLUS'UN BELLİ BÖLGELERİNDE KONUŞLANDILAR

Cekam, Hafter'e destek veren İHA'ların tamamen Bingazi'nin doğusundaki el-Merc bölgesindeki askeri üste bulunan BAE'li subaylar tarafından idare edildiğini, er-Recme bölgesinde bu subaylara ait özel bir operasyon odası olduğunu söyledi.

Geçen cumartesi Burkan el-Gadab güçleri tarafından uçağı düşürülen Cekam, kendisinin Bingazi, Derne, Libya'nın güneyi ve Trablus'a hava saldırı operasyonlarına katıldığını da kabul etti.

Cekam, ilk geldiklerinden bu yana Rusların teknik ve teknolojik destek sunduklarını ve alandaki çatışmaların gidişatını planladıklarını Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki belli bölgelerde konuşlandıklarını vurguladı.

CEKAM İTİRAFLARINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"RUSLAR BAZI UÇAKLARIN BAKIMINI YAPTI"

"Misrata kenti, Mitika havalimanı, Zuvvara ve Tacura kentlerine düzenlenen hava saldırıları BAE savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Bu gibi operasyonlarda Libya hava kuvvetlerinin bir ilgisi yoktur. Trablus'un 170 kilometre güneybatısında Hafter'in kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'nde

Ruslar, Suhoy ve hizmet dışı kalmış diğer bazı uçakların bakımını yaptı."

Kasr bin Gaşir bölgesinde Rusların Burkan el-Gadab güçleri tarafından düzenlenen topçu bombardımanına maruz kaldığını belirten Cekam, Ruslardan bazılarının öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını söyledi.

Ayrıca, Trablus'un 600 kilometre güneydoğusundaki Cufra hava üssüne düzenlenen saldırı sonucunda Emirlikler'den bazı subayların öldürüldüğünü ve ardından üsten ayrıldıklarını kaydetti.

BM, RUS DESTEĞİ İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame geçen günler içinde yaptığı açıklamada, "Hafter güçlerine "Rus desteği" son birkaç gün içinde Trablus'a yönelik saldırı ivmesini artırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Selame "Corriere della Sera" İtalyan gazetesine verdiği röportajda, "paralı askerler" olarak nitelediği Rus askeri güçlerinin stratejik dengenin değişmesine katkı sağladıklarını söylemişti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 4 Nisan'da da başkent Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

(AA)

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