'Libya'daki ateşkes, cumhurbaşkanımızın çabaları sayesinde mümkün oldu'

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Libya'daki gelişmeler başta olmak üzere ABD ile İran arasında yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ankara'nın Libya konusunda stratejisinin ne olduğuna ilişkin bir soruya Kalın, Türkiye'nin Libya ile geçmişe dayanan ilişkilerinin olduğu, Kuzey Afrika'da siyasi istikrarın önemsendiği yanıtını verdi.

Libya'nın kilit role sahip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Libya'daki gelişmeler Cezayir, Tunus, Sudan gibi komşu ülkeleri ayrıca Akdeniz'i de etkiliyor. Avrupalılar göç konusunda endişeli. Bu anlaşmazlık neredeyse 7-8 yıldır devam ediyor." dedi.

Uluslararası toplumun şiddete son verilmesi için bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Kalın, Türkiye'nin bu yönde çok çaba gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, Başbakan Fayiz es-Serrac'ın liderliğindeki Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile çalıştığını dile getiren Kalın, "Üst üste pek çok anlaşmayı ihlal eden (gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter tarafı ülkede devam eden tüm bu askeri şiddetten sorumludur. Onları oyunun dışında görmüyoruz. Bu yüzden, bizim heyetimiz bugün Moskova'da." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta ateşkes çağrısı yaptığını ve Libya'da ateşkesin başladığını hatırlatan Kalın ancak detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini, Hafter tarafının ateşkesin özel koşullarını gözden geçirmek için ek süre istediğinin öğrenildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çabalarının olumlu karşılandığını, ayrıca Berlin Sürecine destek verildiğini ifade eden Kalın, Türkiye'nin 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak Libya zirvesi öncesinde ateşkes sağlanması yönündeki çabalarının, gündeme ve çatışmaya son verilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açıkçası Libya'da her şey kırılgan. Sadece ateşkes değil, siyasi sürecin kendisi, BM süreci. Her şey kırılgan. Şunu kabul etmek gerekir ki, mükemmel bir durumla karşı karşıya değiliz. Çok farklı fraksiyonlar, kabileler, uluslararası aktörler, paydaşlar ve daha birçok unsurun dahil olduğu bu çatışmaya bir son vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu amaçla Amerikalılar, İtalyanlar ve diğerleriyle görüştüklerini dile getiren Kalın, "Dolayısıyla, BM sürecinin ilerlemesi için bu ivmeyi yakalamayı umuyoruz. Ancak bunun olması için ateşkes sağlanmalı, düşmanlıklar sona ermelidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB'nin Libya'ya birlik gönderilmesi konusunda Türkiye'yi uyarmasına ilişkin olarak da "Libya Birlik Hükümeti için diplomatik çabalarımız ve desteğimiz Libya'daki savaşa denge getirdi. Bunun sonucu olarak da bir ateşkes var, hala üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece cumhurbaşkanımızın çabaları sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AA