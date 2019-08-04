Libya'da UMH'den BM Temsilcisi Selame'ye Mitika Havalimanı'nı ziyaret çağrısı

UMH'nin sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Ulaştırma Bakanlığı Vekili Hişam Ebuşşekivat, BM Libya Özel Temsilcisi Selame'ye "Mitika Havalimanı'nın askeri amaçlarda kullanıldığı" yönünde yaptığı açıklamanın ardından bir mektup gönderdi.

Ebuşşekivat, mektubunda, "Selame'yi ve yardımcısı Stephanie T. William'ı kendileri belirleyecekleri herhangi bir tarihte Mitika Havalimanını ziyaret etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinde Mitika Havalimanı'nın askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin verilen bilgilere işaret eden Ebuşşekivat, Selame'nin elindeki bilgilerin doğrulanmamış, yanıltıcı ve yanlış olduğunu vurguladı.

Libya Ulaştırma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mitika Havalimanı'nın asker amaçlarla kullanıldığına dair iddiaları yalanlamıştı.

Emekli asker Halife Hafter, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip ve tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.

AA