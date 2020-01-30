30 Ocak 2020 Perşembe 20:25:59 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 20:26:44
Libya'da UMH Hafter güçlerine ait insansız hava aracını düşürdü
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir insansız hava aracını düşürdü.
UMH'nin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde Rus yapımı Orlan tipi insansız keşif uçağının düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.
UMH güçleri, geçen salı günü Misrata'nın doğusundaki bir bölgede Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.
AA
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