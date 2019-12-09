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09 Aralık 2019 Pazartesi 08:59:35 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 09:02:10

Libya'da son dakika gelişmesi: Trablus'a saldırı engellendi

Son dakika haberi: Libya'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), çok uluslu kuvvetlerin cuma günü başkent Trablus'a darbeci Hafter tarafından girme planının başarısızlığa uğratıldığını açıkladı. Darbeci Hafter, bir kaç gün önce Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olduğunu açıklamıştı.

UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret ederek birkaç gün önce çok uluslu güçlerin cuma günü Trablus'a girmeyi planladığını ve planlarını "Cuma Zaferi" olarak adlandırdıkları yönünde bilgi aldıklarını ifade etti.

'BAŞARISIZILIĞA UĞRATTIK'

Bu bilgileri ciddiyetle ele aldıklarını, profesyonel ve asgari askeri çaba ile saldırıyı başarısızlığa uğrattıklarını belirten Kanunu, silahlı saldırganları dar bir alanda kıstırdıklarını ve bu "hayalperestler" atağa geçmeden planlarını boşa çıkardıklarını vurguladı.

Kanunu, birliklerinin, dün ve bugün mevzilerin çoğunda taktiksel görevlerini yerine getirdiği, kendilerine verilen tüm görevleri profesyonelce ifa ettiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

DÜŞÜRÜLEN UÇAK SAYISI 15' YÜKSELDİ

Operasyonlar sırasında dün bir savaş uçağının düşürüldüğü bilgisini veren Kanunu, böylece düşürülen uçak sayısının 15'e yükseldiğini aktardı.

UMH'ya bağlı Burkan el-Gadab Operasyon Odası dün Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine hava saldırısı düzenleyen Halife Hafter'e bağlı MİG-23 tipi bir savaş uçağının başkentin güneyindeki Yermuk bölgesinde vurulduğunu ve uçağın Zaviye kentine düştüğünü duyurmuştu.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e Rus şirketi ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle destek verdiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE ANLAŞMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşması darbeci Hafter'i de rahatsız etmişti.

Darbeci Hafter yönetiminin sözde komutanlarından Mismari, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmadan rahatsız olduklarını duyurdu.

Mismari yaptığı açıklamada, “Serrac iktidarda kalmak için anlaşma yaptı. Bu bir komplodur. Erdoğan ile anlaşmanın yansımaları olacak. Bu anlaşmaya ve Türkiye’ye karşı koyacağız" demişti.

OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BÜYÜK CEPHANELİK VURULMUŞTU

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab operasyon odasının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, UMH'ye bağlı ağır topçu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Yermuk kampının çevresindeki Hafter mevzilerini vurduğu belirtildi.

Hafter güçlerine ait bir mühimmat deposunun da topçu ateşinde vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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