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21 Aralık 2019 Cumartesi 15:46:38 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:13:03

Libya'da iç savaş: Darbeci Hafter'e silah ve para desteği sağlayan BAE'nin SİHA saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi

Libya'da, darbeci General Halife Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava araçlarının Msallata ve Zliten kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, başkentin doğusundaki Msallata ve Zliten kentlerinde yerleşim bölgelerine SİHA'larla çok sayıda hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Msallata kentine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin kimliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. 

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

AA

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