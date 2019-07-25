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25 Temmuz 2019 Perşembe 00:16:43 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:18:21

Libya'da El Kaide terör örgütünün üst düzey 3 ismi yakalandı

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti başkente saldırı hazırlığındaki El Kaide terör örgütünün 3 üst düzey isminin yakalandığını duyurdu.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, haklarında uluslararası yakalama kararı bulunan, biri Cezayirli 3 teröristin başkent Trablus'ta ele geçirildiği belirtildi. 

Kimlikleri açıklanmayan teröristlerin, terörle mücadele adına ülkede ve uluslararası düzeyde yürütülen soruşturma çerçevesinde güvenlik güçlerince yapılan bir baskınla yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan kişilerin kötüleşen güvenlik durumundan faydalanarak bölgeye yakın zamanda sızdığı ifade edilen açıklamada, bu duruma neden olarak da Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları gösterildi.

UMH'den daha önce yapılan açıklamalarda, Hafter güçlerinin faaliyetlerinin kaosa yol açarak, terör gruplarına hareket imkanı sağladığı belirtilmişti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar binden fazla kişi ölürken, 5 binden fazla kişi ise yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

AA

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