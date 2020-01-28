Libya'da darbeci Hafter katliamı: Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi
Libya'da darbeci Hafer'e bağlı teröristler katliamlara devam ediyor. Başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yararlıların olduğu bildirildi.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
HAFTER SALDIRILARDA HEDEF GÖZETMİYOR
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.
(AA)
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