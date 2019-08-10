Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: UNSMIL konvoyu hedef alındı

Libya yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Saldırda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar Bingazi Tıp Merkezine götürüldü.

UNSMIL konvoyu hedef alındı

Bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunu hedef aldığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

(AA)