  • Bist 100
    120049
  • Dolar
    6,0474
  • Euro
    6,5791
  • Altın
    304,3760
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da ateşkes talep eden BMGK kararı kabul edildi Libya'da ateşkes talep eden BMGK kararı kabul edildi
Turkish Cargo, Çin'e tonlarca yardım taşıdı Turkish Cargo, Çin'e tonlarca yardım taşıdı
Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
MSB Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi MSB Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi
Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı
Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti
Esed rejimi hedefleri çok namlulu roketatarlar ile vuruldu! Esed rejimi hedefleri çok namlulu roketatarlar ile vuruldu!
ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz' mesajı ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz' mesajı
Almanya'da üç camiye bomba ihbarı yapıldı Almanya'da üç camiye bomba ihbarı yapıldı
ABD Başkanı Trump: İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil ABD Başkanı Trump: İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil
MSB: 55 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi MSB: 55 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Markette kalp krizi geçiren AK Parti Divriği İlçe Başkanı hayatını kaybetti Markette kalp krizi geçiren AK Parti Divriği İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü
ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz' mesajı ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz' mesajı
Feci şekilde can verdi! Çifti ölüm ayırdı Feci şekilde can verdi! Çifti ölüm ayırdı
Filistin, 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasından' memnun Filistin, 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasından' memnun
NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı
Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama
ABD'li oyuncu Jennifer Aniston: İstikrarsız ve güvensiz bir evde büyüdüm ABD'li oyuncu Jennifer Aniston: İstikrarsız ve güvensiz bir evde büyüdüm
ABD Hava Kuvvetleri'nde başörtüsü ve sakal serbest ABD Hava Kuvvetleri'nde başörtüsü ve sakal serbest
13 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler 13 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda
Esed rejimi İdlib'de 'Soçi sınırlarını' yok sayıp kitlesel sürgün yaptı Esed rejimi İdlib'de 'Soçi sınırlarını' yok sayıp kitlesel sürgün yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Şubat 2020 Perşembe 00:57:55 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 00:58:30

Libya'da ateşkes talep eden BMGK kararı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talep eden kararı kabul ederken Rusya çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes, taraflara silah tedariğine son verilmesi, uluslararası silah ambargosuna uyulması, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesini talep eden kararı kabul etti.

İngiltere tarafından konseye sunulan ve Libya'da ''kalıcı ateşkes'' talebinde bulunan tasarı BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Oylamada karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı ve tasarı kabul edildi.

Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talebinde bulunan kararda aynı zamanda BM üyesi tüm ülkelere taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesi çağrısı da yapıyor.

Berlin Konferansına katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildire yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması isteniyor.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER