Libya UMH Başkanı Serrac: Konferans konusunda iyimserim ancak Hafter barışçıl çözüm bulma amacı gütmüyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgütün katılımıyla, krizin derinleştiği Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için yapılacak konferans öncesi Bloomberg'e konuştu. Bugün yapılacak Libya konulu konferans öncesi iyimser bir ruh hali içinde olduğunu söyleyen Serrac, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in barışçıl çözüm bulma amacında olmadığını söyledi.

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı bir silahlı grubun beş petrol ihraç limanını kapatmasını Hafter'in askeri başarısızlığının kanıtı olarak niteleyen Serrac, Hafter'in adını anmadan "Konferansa davet edilen kişi çözüm bulma amacında değil. Ancak her şeye rağmen konferansın sonuçları konusunda iyimserim" dedi.

"HAFTER'İN DESTEKÇİLERİNE BASKI YAPILMALI"

Bu arada Serrac, konferansın katılımcılarına Hafter'in destekçilerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Serrac, sözünü ettiği destekçilerin kimler veya hangi ülkeler olduğunu belirtmedi.

'Batı'dan yardım gelmediği için Türkiye'den talepte bulundum'

Serrac, Türkiye'den askeri yardım istemesinin nedenine ilişkin bir soru karşısında ise Ankara'ya yönelttiği bu talebi Avrupa ve diğer Batılı ülkelerden yardım gelmemesiyle açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN KONFERANSA KATILIYOR

Konferansa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılıyor.

Çin'den Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı'nın katılım sağlayacağı konferansta Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) de Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan temsil edecek.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulunuyor.