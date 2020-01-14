Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynakların yaptığı son dakika açıklamasına göre, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor

(AA)