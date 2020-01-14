14 Ocak 2020 Salı 14:36:22 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 14:49:51
Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynakların yaptığı son dakika açıklamasına göre, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynakların yaptığı son dakika açıklamasına göre, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor
(AA)
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- Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor
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