Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Avrupalı heyetin ziyareti ertelendi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Fransa, İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanlarından oluşan Avrupalı heyetin ziyaretinin, mevcut şartlar nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Fransa, İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanlarından oluşan Avrupalı heyetin ziyaretinin, mevcut şartlar nedeniyle ertelendiği" belirtildi.
Bakanlıktan 28 Aralık 2019'da yapılan açıklamada, Bakan Muhammed Seyyale'nin Josep Borell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ülkedeki gelişmeler ile darbeci General Halife Hafter'in katliamlarını ele aldığı belirtilmişti.
Açıklamada ayrıca, Josep Borell'in 4 Avrupalı bakan eşliğinde Ocak ayında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığı aktarılmıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Avrupalı heyetin ziyareti ertelendi
- Kanada’dan dönen 60 İran asıllı ABD vatandaşının sınır kapısında gözaltına alındığı iddia edildi
- Süleymani için Tahran'da tören düzenleniyor! Hamaney, gözyaşlarına boğuldu
- Katar'dan Türkiye mesajı: Her türlü zorlukta Türkiye'nin yanındayız
- Akıllara durgunluk veren teklif: Donald Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül