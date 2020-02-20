  • Bist 100
    115642
  • Dolar
    6,1020
  • Euro
    6,5881
  • Altın
    316,5960
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki
Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım konusunda Rusya'ya baskı çağrısı Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım konusunda Rusya'ya baskı çağrısı
KAIHLMUN’20 Prof. Dr. Gülnur AYBET’in konuşmasıyla başladı KAIHLMUN’20 Prof. Dr. Gülnur AYBET’in konuşmasıyla başladı
Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi
Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası
Casusluk yaptığı iddia edilen sanığın hesabındaki para transferleri dikkat çekiyor Casusluk yaptığı iddia edilen sanığın hesabındaki para transferleri dikkat çekiyor
İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi
Irak'tan koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına vize yasağı Irak'tan koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına vize yasağı
Hulusi Akar: Türkiye'nin İdlib için A, B, C planları hazır Hulusi Akar: Türkiye'nin İdlib için A, B, C planları hazır
Macron'dan Esed'a kınama Macron'dan Esed'a kınama
Dubai ve Miami'den sürpriz teklif Dubai ve Miami'den sürpriz teklif
Fransa'da emeklilik reformu protesto edildi Fransa'da emeklilik reformu protesto edildi
Malatya'da Kovid-19 vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama Malatya'da Kovid-19 vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama
Resulayn’da terör örgütünün barikatları söküldü, vatandaşlara kimlik verildi Resulayn’da terör örgütünün barikatları söküldü, vatandaşlara kimlik verildi
Bakan Koca'dan İdlib'de yaralanan askerlerle ilgili açıklama Bakan Koca'dan İdlib'de yaralanan askerlerle ilgili açıklama
Bakan Albayrak: Türkiye’yi, istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz Bakan Albayrak: Türkiye’yi, istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz
Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki Fatima'nın katil zanlıları yakalandı Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki Fatima'nın katil zanlıları yakalandı
Katil Esed'in kirli 'Türkiye' planını rejimin telsizine sızan muhalifler ortaya çıkardı! Katil Esed'in kirli 'Türkiye' planını rejimin telsizine sızan muhalifler ortaya çıkardı!
Skandal Pentagon raporunda ortaya çıktı! Skandal Pentagon raporunda ortaya çıktı!
Mehmet Öncü'den yeni single Mehmet Öncü'den yeni single
Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti
Sporting-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM Sporting-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM
Gürol Yığar'dan 'deprem' önlemi! Saatlere ücretsiz Acil Yardım butonu geliyor Gürol Yığar'dan 'deprem' önlemi! Saatlere ücretsiz Acil Yardım butonu geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Şubat 2020 Perşembe 21:59:45 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 22:00:28

Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi

Hammude Ahmed es-Seyyale, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) oluşturan Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) oluşturan Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi.

Başkent Trablus'taki bir otelde gerçekleştirilen geçici Genel Kurul'da yapılan oylamada, Hammude Ahmed es-Seyyale oy çokluğuyla Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu.

Parlamento tüzüğü gereği 1 yıl görev yapacak olan Seyyale'nin birinci yardımcılığına Celal el-Şuvehdi, ikinci yardımcılığına ise Muhammed Adem Linu getirildi.

Trablus'taki Libya Parlamentosu aslında toplam 200 milletvekilinden oluşuyor. Ancak devam eden yönetim krizi sebebiyle ülkede Trablus ve Tobruk merkezli olmak üzere iki parlamento bulunuyor. Halihazırda Tobruk'taki parlamentoda 40, Trablus'taki parlamentoda ise 50 milletvekili yer alıyor, geri kalan vekiller ise iki taraftaki toplantılara da katılmıyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi'nin (TM) başkanlığını Akile Salih yapıyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER